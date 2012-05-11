«Мотор Січ» візьме участь у міжнародній виставці вертолітної індустрії в Москві

Москва. Українська компанія «Мотор Січ» візьме участь в 5-й Міжнародній виставці вертолітної індустрії HeliRussia 2012, яка відбудеться в Москві 17-19 травня в МВЦ «Крокус Експо», повідомив власному кореспонденту УНІАН в РФ прес-секретар HeliRussia 2012 Дмитро Фільчаков.

«Вертолітні двигуни будуть представлені українським ТОВ «Мотор Січ», французькою Turbomeca і російською Об'єднаною двигунобудівною корпорацією», - сказав Д.Фільчаков.

За його словами, найважливішою подією ділової програми виставки стане Міжнародна конференція «Ринок вертольотів: реалії та перспективи», де розглянуть параметри російського вертолітного ринку з позиції споживачів і виробників вертолітної техніки. Вперше на конференції будуть доступні дані про перспективи ринку вертольотів України, про американський ринок вертольотів, прозвучать доповіді про прогноз світового вертолітного ринку від компанії Honeywell.

У ювілейній виставці вертолітної індустрії візьме участь 201 компанія з 18 країн світу. HeliRussia 2012 розташується на 10 750 кв. м, де будуть представлені 150 російських і 51 зарубіжна компанія. Щорічно виставку відвідує більше 7 тис. осіб, серед яких політичні та державні діячі, закордонні делегації, представники іноземних військових відомств, бізнесмени, професіонали вертолітної індустрії.

Для демонстрації будуть представлені 20 вертольотів і 7 автожирів: Ка-62, Ансат, EC135, As 350, AW139, Bell 407, R66, R44, R22, Rumas 10, Rumas 30 та інші. В експозиції з'явиться Enstrom E-480B. Перед входом у виставковий павільйон можна побачити два вертольоти: цивільний Мі-8АМТ і військовий Мі-28НЕ «Нічний мисливець» з локатором.

Холдинг "Вертольоти Росії" представить свою нову розробку багатоцільового транспортно-пасажирського вертольота середнього класу, розробленого ВАТ «Камов», а російсько-чеська компанія RUMAS Group підготувала до дебюту модель легкого двомісного вертольота співвісної схеми Rumas 10 і його версію власної розробки з протипожежною системою гасіння висотних об'єктів.

Бажання відвідати експозицію висловили посли і військові аташе понад 30 країн світу. Організатор виставки - Міністерство промисловості і торгівлі Російської Федерації, організатор - ЗАТ «Російські Вертолітні Системи».

Довідка УНІАН. ПАТ «Мотор Cіч» - одне з найбільших українських машинобудівних підприємств, виготовляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 та ін, агрегати для перекачування газу та енергетичне устаткування. Підприємство виробляє деталі для 95% експлуатованих в Росії авіаційних двигунів.

73,2856% акцій ПАТ «Мотор Січ» належать ЗАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (номінальний утримувач, м. Київ), 14,9866% - фізичним особам.