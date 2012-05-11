На Південній залізниці за 4 місяці підприємствами було пошкоджено 21 вантажний вагон

На Південній залізниці за 4 місяці 2012 року підприємствами, які використовували вантажні вагони парку Укрзалізниці, був пошкоджений 21 вантажний вагон.

Про це на запит УНІАН повідомила прес-центру Південної залізниці.

За даними прес-центр, сума витрат залізниці на ремонт вагонів, їх пересилання і простій в ремонті склала 47701,00 грн. Ці витрати пред'явлені вісімнадцяти підприємствам, які пошкодили вантажні вагони, і станом на 01.05.2012 компенсовані в повному обсязі.

«Варто зазначити, що ситуація з ушкодженнями вантажних вагонів на Південній залізниці в порівнянні з минулими роками кардинально змінилася в кращу сторону (наприклад, за аналогічний період 2011 року було пошкоджено 43 вагони). Це пояснюється наступним. По-перше, згідно з наказом Укрзалізниці виключені грейферні вивантаження вантажних вагонів, що було основною причиною пошкодження вагонів. Для цього залізниця провела роботу з підприємствами щодо забезпечення вивантаження через люки на підвищених коліях і естакадах. По-друге, фахівці залізниці постійно працюють над збереженням вагонного парку та скороченням простою - за 4 місяці поточного року було перевірено 354 підприємства, які користуються вантажними вагонами. В результаті перевірок 4 вантажно-розвантажувальних механізми, які не відповідали нормативним документам, були виключені з роботи з вантажним парком Укрзалізниці, 11 винних осіб були притягнуті до матеріальної та дисциплінарної відповідальності», - йдеться в повідомленні залізниці.