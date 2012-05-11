Виліт рейсу Нью-Йорк–Київ затримується на 17 годин із технічних причин - “АероСвіт”

Виліт рейсу авіакомпанії “АероСвіт” Нью-Йорк – Київ затримується не менше ніж на 17 годин у зв'язку з несправністю модуля гідросистеми, йдеться в повідомленні авіакомпанії.

“При передполітному огляді повітряного судна було встановлено необхідність заміни модуля однієї з трьох гідросистем. У зв'язку з цим рейс Нью-Йорк – Київ було затримано. У цій ситуації авіакомпанія, виконуючи свої зобов'язання, забезпечила пасажирів харчуванням, усі, хто потребував розміщення, були поселені в готель. Відразу після доставки необхідного агрегату в аеропорт почнеться його заміна”, - йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом, рейс компанії Нью-Йорк – Київ повинен був вилетіти 11 травня о 02:05 за київським часом (10 травня о 19:05 за місцевим часом).

За попередніми даними, виліт затриманого рейса планується сьогодні, 11 травня, о 19:00 за київським часом (о 12:00 за місцевим), розрахунковий час прибуття до аеропорту "Бориспіль" - 12 травня о 4:00.

Як повідомив УНІАН помічник генерального директора авіакомпанії "АероСвіт" по зв'язках із громадськістю Сергій Куций, необхідний агрегат в аеропорт уже доставлено й почалася його заміна.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт–Українські авіалінії" заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, включаючи 7 далекомагістральних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі, Бангкока, Коломбо й Хошиміна. Забезпечує перевезення пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.