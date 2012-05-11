Південно-Західна залізниця відкрила новий сезон Київської дитячої залізниці, який триватиме до вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, тепер дитяча залізниця працюватиме у неділю та святкові дні до 10 червня, а з 16 червня по 26 серпня вона працюватиме ще і у суботу. На дитячій залізниці курсуватиме паровоз ГР-336, яким керуватимуть вихованці дитячих залізничних гуртків. Довжина дитячої залізниці становить 2,5 км. На дитячій залізниці розташовано дві станції - «Вишня» і «Яблунька». Крім того, на Київській дитячій залізниці розташований віадук заввишки 20 метрів і завдовжки 100 метрів, а також 7 стрілкових переводів. Потяг, який курсує дитячою залізницею, складається із паровоза і трьох пасажирських вагонів. Начальник Південно-Західної залізниці Олексій Кривопішин не уточнив, у яку суму обходиться утримання дитячої залізниці, проте відзначив, що «для дітей дорога завжди знаходить кошти».

Довідка УНІАН. Київська дитяча залізниця була відкрита 2 серпня 1953 року.