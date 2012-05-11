Польща запустила до Євро-2012 брендовані залізничні локомотиви

Варшава. Польська державна залізнична компанія PKP Intercity спеціально до Євро-2012 прикрасила 16 належній їй локомотивів у кольори національної символіки учасників чемпіонату і ще 4 - у зображення польських футбольних арен, де на початку літа пройдуть матчі цього міжнародного заходу.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, компанія, що спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами в країні, має намір, починаючи з 19 травня, презентувати в столиці всі локомотиви, частина з яких уже курсує залізницями.

«Спеціальні локомотиви Євро-2012 їздитимуть шість місяців до листопада 2012 року. За цей час кожний із них проїде 120 тис. кілометрів, а всі разом - 2,5 млн кілометрів. За нашими оцінкам, приблизно 1,5 мільйона осіб зможуть їх побачити», - зазначає прес-служба компанії.

Зображення на локомотивах, яке розміщене на спеціальній наклеєній фользі, розробляла компанія, що займається дизайном для виробника біжутерії Swarowski.

На кожному з «національних» тягачів також є придуманий PKP Intercity слоган, написаний польською й мовою країни-учасника Євро-2012.

«Наш проект обумовлений бажанням продемонструвати симпатію й гостинність футбольним фанатам, які приїдуть до Польщі з усієї Європи», - сказав голова правління компанії Януш Маліновський.

PKP Intercity зазначає, що реалізувати цей проект її надихнули залізничні компанії Австрії й Німеччини, які робили подібне під час проведення Євро-2008 і чемпіонату світу з футболу в 2006 році, зазначивши, що Польща прикрасить рекордну кількість локомотивів.

Компанія також повідомила, що один із поїздів, який найбільше сподобається пасажирам, їздитиме країною до червня 2013 року.

"Це унікальний і незвичайний почин. Багато людей брали участь у реалізації цього проекту», - сказав голова правління компанії, зазначивши, що перекладати слогани національними мовами, зокрема, допомагали співробітники посольств.

Як повідомляв УНІАН, PKP Intercity розраховує перевезти на Євро-2012 між польськими містами-організаторами чемпіонату майже 0,5 млн уболівальників з 0,8-1 млн, які, за оцінками польської влади, приїдуть до країни на матчі чемпіонату.

Компанія РКР не розкриває даних про те, скільки вона планує додатково заробити завдяки проведенню чемпіонату в Польщі, зазначаючи, що червень має стати одним із кращих місяців у році.

Довідка УНІАН. Минулого року PKP Intercity щомісячно перевозила в середньому 3 млн пасажирів (від 2,6 до 3,2 млн).