Польська компанія PKP Cargo скоротила перевезення вантажів на 13%

Варшава. Найбільший залізничний вантажоперевізник у Польщі - компанія PKP Cargo у першому кварталі поточного року скоротила перевезення вантажів на 12,9% - до 27 млн. тонн з 31 млн. тонн за перші три місяці 2011 року.

Про це сказав голова правління компанії Войцех Бальчун агентству newseria.pl

Він відзначив, що компанія прогнозує скорочення перевезень по всьому поточному року на 1,9% - до 127,5 млн. тонн після 9% зростання у 2010 році.

В.Бальчун пояснив падіння перевезень погіршенням економічної кон'юнктури.

Як повідомляв УНІАН, PKP Cargo, що входить у державну акціонерну компанію PKP Group, минулого року зайняла більш як 50% ринку вантажоперевезень у Польщі у розрахунку маси вантажів і понад 60% у так званих "вантажних перевезеннях" (з урахуванням протяжності трас).

Всі залізничні компанії, що працюють у Польщі, в 2011 році перевезли близько 250 млн. тонн вантажів, що на 6% більше за показник попереднього року.