Придніпровська залізниця у квітні перевезла в далекому сполученні 1,53 млн. пасажирів

Протягом квітня 2012 року Придніпровська залізниця (ПЗ) перевезла в далекому сполученні 1,53 млн. пасажирів, повідомили УНІАН у прес-службі дороги.

У квітні в квиткових касах ПЗ пасажири оформили 738,1 тис. квитків на суму 85,437 млн. грн, зокрема через Інтернет — 22,214 тис. квитків на суму 3,378 млн. грн.

Також дорога повідомляє, що в період травневих свят з 28 квітня по 9 травня 2012 року ПЗ перевезла 275,3 тис. пасажирів у далекому сполученні.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Чистий прибуток ПЗ за підсумками 2010 р. становив 106,133 млн. грн.

Придніпровська залізниця в 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.