ЄС виділить 120 млн. євро на будівництво залізничної лінії до аеропорту в Гданську

Варшава. Європейський Союз у рамках програм допомоги Польщі виділить на будівництво нової залізничної лінії до аеропорту в Гданську 120 млн. євро з 230 млн. євро, необхідних на її спорудження (1 EUR = 4,2 PLN).

Про це повідомляє профільний портал Rynek Kolejowy.

За його даними, нова лінія, яка також повинна з'єднати частину житлових масивів так званого польського Труймяста, де зараз не курсують електрички, дозволить дістатися до аеропорту з Гданська і Гдині приблизно за 20 хвилин.

Лінію планується ввести в експлуатацію у 2015 році.

Портал відзначає, що угоду про фінансування проекту Євросоюзом буде підписано на початку наступного тижня.