У Києві назвали переможців рейтингу European Award for Logistics Excellence 2012

Європейська логістична асоціація (ЄЛА) в рамках Щорічної генеральної асамблеї назвала в Києві переможців європейського рейтингу European Award for Logistics Excellence 2012.

Як повідомили УНІАН в Українській логістичній асоціації (УЛА), яка є членом ЄЛА і виступала приймаючою стороною генеральної асамблеї ЄЛА, переможцем European Award 2012 визнано проект, представлений компаніями Ford Motor Company і Penske Logistics.

Основою проекту, реалізованого у низці європейських країн, стала комплексна програма Ford Motor Company Network Integrator, здійснити яку допоміг відомий логістичний провайдер Penske Logistics. Проект передбачає можливість ремонту й технічного обслуговування різних брендів автомобілів у єдиній мережі.

Поєднання декількох каналів поставок запасних частин для автомобілів різних марок (Ford, Volvo, Land Rover, Jaguar, Mazda та ін.) в єдину логістичну систему дозволило кардинально скоротити витрати, підвищило ефективність і суттєво покращило якість обслуговування, створивши додаткові зручності споживачам.

Заявлений переможцями рейтингу результат - скорочення викидів CO2 на 10 тис. тонн і економія на транспортних витратах - 40 млн євро на рік.

Друге місце було присуджене швейцарській компанії Innofreight, яка запропонувала проект розбірного контейнера, що дозволяє перевозити різні за складом і вагою вантажі.

Третє місце дісталося німецькій компанії Geberit GMBH, яка представила проект реструктуризації бізнесу з урахуванням логістики як ключового чинника розвитку компанії.

Церемонія нагородження переможців рейтингу логістичних проектів European Award for Logistics Excellence 2012 відбулася в Києві 10 травня.