Азаров доручить УЗ ще раз вивчити необхідність скасування нічних потягів

Прем'єр-міністр України Микола Азаров доручить Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ще раз вивчити необхідність скасування нічних потягів.

Про це він повідомив на своїй сторінці в мережі Facebook, коментуючи прохання одного з користувачів про скасування рішення про скасування нічного потягу 091/092 "Київ-Львів".

«Я доручу «Укрзалізниці» розібратися з цим поїздом. Я не зовсім іноді згоден з керівництвом залізниці. Іноді вигідно і зручно провести ніч у потязі. Система, за якою курсуватимуть тільки денні потяги, справді, можливо, не зручна для тих, хто береже свій час і розраховує повний робочий день провести, виконуючи якісь справи. Тому я ще раз доручу керівництву залізниці вивчити і доповісти з цього питання», - написав на своїй сторінці в Facebook М.Азаров.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») подала новий графік руху пасажирських потягів на 2012-2013 рік, який буде введено в дію з 00 годин 27 травня.

У новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських потягів, що на 20 потягів менше, ніж у попередньому графіку.

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