Держінвестицій хоче здешевити реалізацію нацпроекту «Повітряний експрес»

Голова Державного агентства з інвестицій і управління національними проектами Владислав Каськів заявляє, що вартість реалізації національного проекту «Повітряний експрес», що передбачає створення залізничного пасажирського сполучення Київ-Аеропорт «Бориспіль», може бути скорочена.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам, при цьому, не уточнивши, на скільки можуть бути скорочені витрати за проектом.

«Ми розраховуємо освоїти половину коштів, передбачених для «Повітряного експресу», цього року. Хоча там буде уточнено бюджет. Ми вважаємо, що бюджет цього проекту буде скорочено з 372 млн дол. США», - сказав В.Каськів.

За його словами, на сьогодні проведено роботу з уточнення техніко-економічного обґрунтування проекту і готується проектна документація.

«Цей проект буде скорочено або в обсязі фінансування, або він буде реорганізований з погляду його реалізації — з'являться додаткові об'єкти, які дадуть змогу поліпшити економіку і період окупності самого проекту, — до 15 років», - наголосив В.Каськів.

Він також повідомив, що за затримку з фінансуванням проекту (кошти на проект надасть Експортно-імпортний банк Китаю) відповідальна українська сторона, оскільки з китайського боку улагоджено всі формальності.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаною 2 вересня 2010 р. в Китаї у присутності глав України і КНР угодою, китайська сторона побудує залізничну трасу аероекспресу завдовжки 30 км.

18 квітня 2011 р. в Пекіні (Китай) підписано угоду між Експортно-імпортним банком Китаю і українською стороною з будівництва швидкісної залізничної вітки між Києвом і міжнародним аеропортом «Бориспіль» (Повітряний експрес) і спорудження об'єктів інфраструктури Київської області (в рамках підготовки до будівництва Великої кільцевої дороги навколо Києва) на суму 2 млрд дол.

В рамках реалізації національного проекту 5 квітня п.р. було зареєстровано державне підприємство «Дирекція з будівництва та управління національним проектом «Повітряний експрес» та іншими інфраструктурними об'єктами Київського регіону».

У березні п.р. КМУ надав на 2011 рік ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» державну гарантію для реалізації проекту організації залізничного сполучення з Києвом у розмірі 372 млн 313,538 тис. дол. США.

Кредит під будівництво нададуть китайські банки на 15 років з канікулами терміном три роки і ставкою кредитування Libor + 3,5%.