УЗ на шляху проходження швидкісних поїздів відремонтувала 17 мостів і модернізувала платформи

У ході підготовки до Євро-2012 з метою посилення безпеки руху, на шляху проходження швидкісних поїздів залізничники відремонтували 17 залізничних мостів та інших інженерних споруд, а також модернізували платформи.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») з посиланням на заступника начальника Головного управління безпеки руху «Укрзалізниці» Володимира Крота.

В.Крот повідомив, що всі переїзди, де швидкість руху перевищує 120 км/год. переведені у категорію «з черговим», переїзди, де швидкість не досягає 120 км/год., обладнані звуковою сигналізацією.

«Таким чином, інфраструктура повністю готова - ми працювали над цим півтора року», - зазначив В.Крот.

Також він повідомив про реконструкцію платформ. Зокрема, на пасажирських платформах встановлено систему сповіщення пасажирів про проходження швидкісних поїздів, реконструйовані і приведені до євростандартів острівні платформи, розташовані між двома коліями. На платформах нанесена спеціальна розмітка - кольорова смуга, за яку пасажирам небезпечно заходити під час проходження поїздів.

"Ми перенесли острівні пасажирські платформи на більшу відстань від колій, якими рухатимуться швидкісні поїзди. Все це додаткові витрати, але вони необхідні для забезпечення безпеки наших пасажирів", - сказав він.