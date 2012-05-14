Заступник голови правління корпорації «УкрАВТО» став Вахтанг Васадзе

Заступником голови правління з продажу автомобілів і розвитку дилерської мережі корпорації «УкрАВТО» призначено Вахтангf Васадзе замість В'ячеслава Поврозника, повідомила прес-служба компанії.

У повідомленні наголошують, що до цього призначення В.Васадзе керував дистриб'юторською компанією «Фалькон-АВТО», яка є дистриб’ютором автомобілів бренду Кіа.

Також повідомляють, що в зону відповідальності В.Васадзе буде також входити організація продажів автомобілів всіх брендів групи, розвиток дилерської мережі, а також експорт автомобільної техніки корпорації «УкрАВТО» на інші ринки.

Нагадаємо, з 2006 по 2009 рік В.Васадзе, який є сином народного депутата Таріела Васадзе, займав посаду генерального директора дистриб'юторської компанії «УкрАвтоЗАЗ-Сервіс» (м. Київ).

Довідка УНІАН. Корпорація «УкрАВТО» - найбільший виробник автомобілів в Україні і Польщі, дистриб'ютор і постачальник сервісних послуг. В активі «УкрАВТО» - успішне багаторічне співробітництво з Daimler AG, Chrysler LLC, General Motors, Nissan, Toyota, Chery і «АвтоВАЗ».

У структуру корпорації входять більше 400 автосервісних підприємств у всіх містах України, дистриб'юторські і дилерські компанії провідних автомобільних брендів, а також мережа автозаправних комплексів.

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