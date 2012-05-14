Hyundai і Skoda курсуватимуть за експериментальними графіком і тарифами

Електропоїзди Інтерсіті+ (Hyundai) і Skoda (Інтерсіті) на залізницях України курсуватимуть за експериментальним графіком, а вартість проїзду визначатиметься за експериментальними тарифами.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури, зокрема, згідно з експериментальним графіком, розробленим Державною адміністрацією залізничного транспорту («Укрзалізниця»), який діятиме з 27 травня до 1 вересня 2012 року, зокрема, Hyundai долатиме відстань між Харковом і Києвом (488 км) за 4 годин 25 хвилин з маршрутною швидкістю понад 106 км на годину, між Львовом і Києвом (572 км) - за 4 години 55 хвилин зі швидкістю понад 116 км на годину, між Донецьком і Києвом (747 км) за 6 годин 30 мін зі швидкістю більш як 112 км/год.

Електропоїзди Skoda відстань 299 км від Харкова до Дніпропетровська проходитимуть за 3 години, 269 км - від Дніпропетровська до Донецька - близько 3 годин, 162 км - від Донецька до Луганська - за 2 годин 30 хвилин, 364 км - від Донецька до Харкова - за 3 години 40 хвилин, 132 км - від Донецька до Маріуполя - за 1 годину 50 хвилин.

«Укрзалізниця» планує, що після закінчення дії експериментального графіку руху нових потягів час їх перебування в дорозі буде скорочено від 15 до 30 хвилин.

Також Мінінфраструктури повідомляє, що згідно з експериментальними тарифами, вартість проїзду з Києва до Харкова (488 км) у 2-му класі швидкісного Hyundai становитиме від 222 грн, у 1-му класі - від 379 грн.

Вартість проїзду у швидкісних електропоїздах Skoda на маршруті Харків-Донецьк (318 км) у 2-му класі становитиме від 57 грн, у 1-му класі - від 125 грн.

При цьому відомство не уточнює термін дії експериментальних тарифів.

Довідка УНІАН. Тарифи на проїзд поїздами Hyundai і Skoda визначені проектом наказу Міністерства інфраструктури України «Про затвердження Змін до Тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні», який розроблено фахівцями «Укрзалізниці».

Згідно з проектом наказу, тарифи на проїзд у пасажирських вагонах 1-го і 2-го класів у швидкісних потягах Інтерсіті+ будуть удвічі вищими за тарифи на звичайних швидких поїздах.

Згідно з новою класифікацією пасажирських потягів, Інтерсіті+ (ІС+) - це денний швидкісний потяг, який курсує у прямому сполученні. Вимоги: маршрутна швидкість 90 км/год і більше за припустимої швидкості до 200 км/год, вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу.