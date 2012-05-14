«Укртелеком» з 22 травня підвищує тарифи на зв'язок за попереднім замовленням

Компанія «Укртелеком» прийняла рішення про підвищення з 22 травня 2012 року тарифів на додаткові послуги міжміського телефонного фіксованого зв'язку за попереднім замовленням. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

Згідно з даними компанії, з 22 травня, зокрема, виклик певної особи в межах області і України або надання розмови у призначений абонентом час обійдуться абоненту в робочі дні в бізнес-час (з 8.00 до 18.00) у 0,96 грн замість 0,84 грн сьогодні, у робочі дні (з 18.00 до 8.00) і у вихідні і святкові дні (протягом доби) – 0,86 грн замість 0,54 грн сьогодні.

Повідомлення за адресою особи, яка викликається, про запрошення до переговорного пункту для ведення міжміської телефонної розмови коштуватимуть у робочі дні в бізнес-час (з 8.00 до 18.00) - 2,4 грн замість 2,1 грн сьогодні, у робочі дні (з 18.00 до 8.00) і у вихідні і святкові дні (протягом доби) – 2,16 грн замість 1,4 грн сьогодні.

Приблизно такі самі рівні підвищення тарифів – від 10% і вище – у робочі дні в бізнес-час (з 8.00 до 18.00) і більш як 50% – в робочі дні (з 18.00 до 8.00) і у вихідні, і святкові дні закладено і для інших додаткових послуг міжміського телефонного фіксованого зв'язку за попереднім замовленням.

Крім того, як відомо, у травні «Укртелеком» змінив тарифи і на автоматичний міжміський зв'язок. Так, хвилина міжміської розмови в межах області і України з 1 травня 2012 року в робочі дні у бізнес-час (8.00 до 18.00) знизилася до 0,48 грн (до 1 травня – 0,5 грн), а в решту часу в робочі дні (18.00-8.00) і святкові дні (цілодобово) – підвищилася до 0,43 грн (раніше 0,34 грн).

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (близько 9,6 млн абонентів). Компанія також надає послуги Інтернету і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн. грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) в 2011 році становив 8039,6 млн. грн. Кількість співробітників компанії – 63,3 тис осіб.