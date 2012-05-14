Новий термінал аеропорту в Донецьку обслуговуватиме внутрішні рейси після Євро-2012

Новий термінал Міжнародного аеропорту «Донецьк» почне обслуговувати внутрішні рейси з 1 серпня після закінчення чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на слова віце-прем'єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса Колеснікова.

За його словами, новий термінал розпочне прийом рейсів з 15 травня. До 1 серпня новий термінал обслуговуватиме міжнародні рейси, а внутрішні рейси прийматиме старий термінал аеропорту.

«На вимогу УЄФА, норма обслужених аеропортом пасажирів під час чемпіонату складе 30 тисяч за день. Проте зараз не можна точно сказати, скільки пасажирів обслужить аеропорт за чемпіонат, оскільки невідомо, які команди потраплять до Донецька на чверть і півфінал чемпіонату», - зазначив Б.Колесніков.

Довідка УНІАН. Новий термінал у Донецьку має сім поверхів. Пропускна спроможність нового терміналу - 3,1 тис. пасажирів за годину. Загальна площа будівлі - 58 тис. кв. м, залів очікування - 5 тис. кв. м, комерційних об'єктів - 4 тис. кв.м.

Усього на будівництві аеропорту в Донецьку планується освоїти 2,8 млрд грн.

Проект реконструкції комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Донецьк» припускає будівництво злітно-посадочної смуги, перонів, аеродромно-диспетчерської башти, а також зведення нового терміналу і реконструкцію старого.

До складу аеровокзального комплексу також входить автостанція, триповерховий паркінг на 605 машиномісць, відкриті паркінги на 1004 машини, автобусні стоянки на 20 автобусів. Термінал сполучений з паркінгом двома критими галереями.

«Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені С.С. Прокоф’єва» є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України. За рівнем пасажиропотоку авіапідприємство входить у п'ятірку провідних аеропортів країни. Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які зв'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної і Східної Європи.

В аеропорту базуються авіакомпанії «Донбасаеро», «КАБІ», «ІСД-авіа», «СКМ-Аруба», «Челендж Аеро».

КП «Міжнародний аеропорт «Донецьк» у 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше.