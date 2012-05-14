Корпорація «Богдан» відзначає тенденцію до зниження виробництва легкових авто

Корпорація "Богдан", одна з найбільших компаній автотранспортного бізнесу в Україні, у квітні скоротила випуск легкових автомобілів на 36,2% у порівнянні з попереднім місяцем і на 22,7% у порівнянні з квітнем 2011 року - до 1568 штук, повідомив агентству УНІАН прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його інформацією, такий результат свідчить, перш за все, про критичну ситуацію, що склалася в автомобілебудівній галузі, на тлі браку державної підтримки автовиробників.

«З 2010 року, за даними профільної асоціації, на українському ринку темп зростання імпорту випереджає темп зростання автовиробництва в 1,5 раза, при цьому в період 2008-2010 рр. частка імпорту легкових автомобілів зросла з 52% до 68%, а в 2011 році вона становила 72%», - відзначив С.Красуля, додавши, що у 2010 році обсяг імпорту автомобілів до України зріс на 70% до 2009 року, в 2011 році – на 84,3%.

Водночас він нагадав, що в 2009 році падіння автовиробництва перевищило 83% до 2008 року: на сьогодні використання створених в Україні виробничих потужностей (корпорацією "Богдан", "УкрАВТО", "Єврокар", КрАБЗ) не досягає і 20%, і з огляду на збереження кризових явищ компанії вимушені скорочувати працівників.

"На сьогодні у порівнянні з 2008 роком кількість працівників на всіх автозаводах скоротилася більш ніж на 53%", - сказав прес-секретар корпорації «Богдан».

Він додав, що корпорація вкотре звертає увагу влади на необхідність запровадження заходів для захисту вітчизняного автовиробника, зокрема, спецмит на імпорт автомобілів, пільгового кредитування купівлі вітчизняних автомобілів, а також впровадження держпрограми підтримки автопрому, про яку не раз заявляла українська влада.

"Корпорація свого часу, незважаючи на певні труднощі, виконала всі інвестиційні зобов'язання, створивши в Україні сучасні потужності з виробництва автотранспортних засобів, інвестувавши в цю програму понад 330 млн. дол., але сьогодні в ситуації, що склалася, все ж таки чекаємо підтримки уряду", - відзначив С.Красуля.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей із виробництва транспортних засобів усіх типів.

У даний час корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом) і автобусів та тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.