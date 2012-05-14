Залізниці України з початку року перевезли 8,6 млн. тонн зерна

Залізниці України з 1 січня по 14 травня 2012 року завантажили і перевезли 8,587 млн. тонн зерна, зокрема 7,6 млн. тонн на експорт.

Про це УНІАН повідомили в Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

За оперативними даними «Укрзалізниці», зокрема, Донецька залізниця перевезла 286,8 тис. тонн зерна, Придніпровська залізниця — 674,6 тис. тонн, Південна залізниця перевезла 2,873 млн. тонн, Південно-Західна залізниця — 2,263 млн. тонн, Львівська залізниця — 488,4 тис. тонн, Одеська залізниця — 2 млн. тонн.

У середньому навантажувалося 1004 вагони за добу.

Загальний інвентарний парк вагонів-зерновозів «Укрзалізниці» становить 11,579 тис. вагонів.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 2,3% у порівнянні з січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1,6%.

На залізничному транспорті в січні-березні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,2 раза, будівельних матеріалів — на 7%, коксу — на 3,1%.