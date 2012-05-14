Львівська залізниця планує відкрити 10 кредитних ліній на 93 млн. грн

Державне територіально-галузеве об'єднання «Львівська залізниця» має намір відкрити 10 кредитних ліній на загальну суму 93 млн. доларів, повідомляється на сайті держзакупівель.

Згідно з повідомленням, кредитні лінії планується залучити строком на 1 рік.

Розкриття тендерних пропозицій заплановане на 14 червня.

Довідка УНІАН. Львівська залізниця пролягає у південно-західній частині України на території 7 областей, проходячи через Карпати, Прикарпаття, Волинь.

На залізниці діє 354 станції, з них 252 відкриті для вантажних операцій. Львівська залізниця у 2011 році збільшила пасажирські перевезення на 2,2% у порівнянні з 2010 роком - до 70,554 млн. пасажирів. Перевезення вантажів у 2011 році зросли на 12,3% у порівнянні з 2010 роком — до 23,07 млн. тонн.