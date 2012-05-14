Польський лоу-кост EUROLOT з 16 травня починає виконувати рейси зі Львова до Кракова і Вроцлава

Польська лоу-кост-авіакомпанія EUROLOT з 16 травня 2012 року на період літньої навігації виконуватиме рейси зі Львова до польських міст Краків і Вроцлав.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, рейси до Кракова виконуватимуть 4 рази на тиждень — у понеділок, середу, п'ятницю і неділю.

Рейси до Вроцлава виконуватимуться 2 рази на тиждень — у середу і неділю.

Також в аеропорту повідомили, що вартість квитків зі Львова становитиме від 48 євро.

Крім того, в аеропорту «Львів» повідомили, що у вівторок, 15 травня, планується введення в експлуатацію нової злітно-посадочної смуги.

Після відкриття смуги аеропорт зможе приймати у 2,5 раза більше літаків, зокрема, далекомагістральні літаки класу «Д».

Довідка УНІАН. За підсумками 2011 року пасажиропотік в аеропорту «Львів» у зв'язку з реконструкцією скоротився на 38,39% - до 296,9 тис. чоловік.