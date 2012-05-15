Завершено реконструкцію аеродрому Міжнародного аеропорту «Львів»

У Міжнародному аеропорту «Львів» імені Данила Галицького сьогодні, 15 травня, завершено реконструкцію злітно-посадкової смуги (ЗПС).

Як повідомили УНІАН в аеропорту, реконструкція ЗПС передбачала збільшення її довжини з 2510 м до 3305 м.

Після реконструкції аеродром Міжнародного аеропорту «Львів» одержав II категорію Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) і зможе приймати літаки у складних метеорологічних умовах, коли горизонтальна видимість не перевищує 400 м.

Крім того, завершення реконструкції ЗПС дозволяє приймати пасажирські судна класу D і збільшити пропускну спроможність смуги з 8 до 20 літаків на годину.

Під час робіт з реконструкції ЗПС на ній було встановлено сучасне світлосигнальне устаткування, інструментальну систему посадки ILS, метео- і радіосистеми, аналоги яких встановлені, зокрема, в аеропортах Мюнхена, Дубай, Осло, Барселони та інших.

Довідка УНІАН. На сьогоднішній день з Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького здійснюють рейси 10 іноземних і 3 українських авіаперевізники за 10 міжнародними напрямами – Москва, Варшава, Неаполь, Відень, Мюнхен, Прага, Стамбул, Тімішоара, Дортмунд, Венеція.

Реконструкція злітно-посадкової смуги почалася в квітні 2009 року. Проект передбачав реконструкцію існуючого перону № 1, будівництво нового перону № 2 і виділення 24 місць стоянок повітряних суден.

Роботи з реконструкції ЗПС аеропорту «Львів» проводить ФПГ «Альтком». Фінансово-промислова група «Альтком» створена в 2000 році. Засновниками групи є Олександр ТЕСЛЕНКО і Сергій ПАВЛИЧЕВ. Компанія займається видобутком, виготовленням і переробкою будівельної сировини і матеріалів, проектуванням, промисловим і цивільним будівництвом, а також будівництвом автодоріг. До групи входять підприємства «Альтком-Керам», «Альтком-Нерудпром», «Альтком-Стоун», «Альтком Інвест-бул», «Альтком-Трансмеханізація», «Альтцем» і «Дорожнє будівництво «Альтком».