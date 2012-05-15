Південна залізниця інвестувала 2,312 млрд грн у модернізацію ділянки Полтава-Красноград-Лозова

Південна залізниця інвестувала в комплексну модернізацію ділянки Полтава-Красноград-Лозова 2,312 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в електрифікацію ділянки було інвестовано 701,8 млн грн, в модернізацію пристроїв СЦБ і зв'язку – 1,032 млрд грн, в модернізацію колійного господарства, реконструкцію платформ, вокзальних комплексів – 577,9 млн грн.

Експлуатаційна протяжність ділянки Полтава-Красноград-Лозова – 176 км, розгорнена – 342,7 км.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 травня, відкривається електрифікована ділянка Полтава-Красноград-Лозова.

Довідка УНІАН. Роботи з електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова проводилися з квітня 2011 року до квітня 2012 року. На ділянці Полтава-Красноград-Лозова введено першу в Україні систему мікропроцесорної централізації і автоблокування.

Згідно з новим графіком руху на 2012-2013 роки, на ділянці Полтава-Красноград-Лозова передбачено курсування 14 пар пасажирських потягів, 5 пар приміських потягів і однієї пари вантажних потягів.

У перспективі по ділянці курсуватимуть близько 20 пар пасажирських потягів.