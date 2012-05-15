В київському метро назви станцій почали оголошувати двома мовами - українською та англійською

З учорашнього дня у вагонах столичного метрополітену назви станцій та інші повідомлення оголошують двома мовами - українською та англійською, передає кореспондент УНІАН.

Таке нововведення зробили в рамках підготовки до Євро-2012.

Як повідомили УНІАН в прес-службі метрополітену, з учорашнього дня перші п’ять потягів із двомовними оголошеннями почали курсувати Святошинсько-Броварською лінією. Відсьогодні ще по п’ять потягів з українсько-англійськими оголошеннями запущені на Куренівсько-Червоноарміській та Сирецько-Печерській лініях.

У метрополітені кажуть, що до 1 червня всі потяги київської підземки матимуть двомовні оголошення.

Рішення про те, чи зберегти англійський переклад після проведення чемпіонату, у метрополітені прийматимуть після вивчення відгуків пасажирів. Якщо буде така потреба - залишимо, сказали у прес-центрі.

Наразі, після оголошення назви станції українською мовою, йде переклад англійською. Також, після закінчення зупинки потяга попередження "Обережно, двері зачиняються, наступна станція..." теж дублюється англійською, як і інформація про переходи та інші попередження.

Пасажири в цілому сприйняли нововведення із цікавістю та схваленням. Водночас, деякі відзначають, що у порівнянні з англійським записом, україномовні оголошення просто "вражають своєю милозвучністю". За оцінками пасажирів, звучання англомовного тексту трохи неприємно сприймається (особливо після того, як проїдеш 5-10 станцій поспіль) через те, що англійський запис "фонить", а запис вислову "Обережно, двері зачиняються" в англомовному варіанті надто голосний у порівнянні з іншим текстом, він "вибивається" із загальної тональності оголошень і тому має "тривожний" відтінок. Водночас, інші пасажири висловлюють припущення, що "голосові" двомовні оголошення в метро введені лише на час чемпіонату з футболу, тому "можна потерпіти", і взагалі - це "шлях до Європи".

Як повідомлялось, вже з весни поточного року в рамках підготовки до Євро-2012 на станціях київського метрополітену почали з’являтися таблички та покажчики двома мовами - українською та англійською. Крім того, схеми станцій метро, розклеєні у вагонах, також виконані двома мовами, а на моніторах у вагонах після українських назв станцій з'являються англійські.

Нагадаємо, у 90-х роках минулого століття двомовність вже була реаліями київського метрополітену. За Радянського Союзу усі написи та оголошення в метро були російською мовою, яка на той чай була мовою міжнаціонального спілкування мешканців СРСР. Але після здобуття незалежності у 1991 році на українському транспорті (залізничному, міському громадському та в метрополітені, зокрема) оголошення і написи почали виконувати двома мовами - російською та українською. У другій половині 90-х років від російської мови в міському громадському транспорті поступово відмовились, і в написах та оголошеннях залишилась лише українська мова.