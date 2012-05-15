"Укрзалізниця" відкрила швидкісний рух на ділянці Полтава-Красноград-Лозова

Електропоїзд Skoda сьогодні, 15 травня, відправився у рейс по електрифікованій ділянці Полтава-Красноград-Лозова, відкривши на цій ділянці швидкісний рух.

Як передає кореспондент УНІАН, протяжність ділянки 176 км. Вона є частиною транспортного коридору Київ-Гребінка-Полтава-Красноград-Лозова-Донецьк.

«Найкоротший пасажирський хід між Києвом і Донецьком повністю переведено на електротягу», - відзначив генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак.

За його словами, електрифікація ділянки дозволила підвищити швидкість руху на 92 км шляху, зокрема, до 160 км на годину на 50 км шляху.

Згідно з новим графіком руху на 2012-2013 роки на ділянці Полтава-Красноград-Лозова передбачено курсування 14 пар пасажирських поїздів, 5 пар приміських поїздів і однієї пари вантажних поїздів.

У перспективі по ділянці курсуватиме близько 20 пар пасажирських поїздів.

Роботи з електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова проводилися з квітня 2011 року по квітень 2012 року. На ділянці Полтава-Красноград-Лозова введено першу в Україні систему мікропроцесорної централізації й автоблокування.