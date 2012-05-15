З аеропорту «Київ» (Жуляни) до міста направлять додаткову кількість тролейбусів

У травні планується відкриття нового сучасного терміналу Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Введення його в експлуатацію збільшить пропускну здатність аеропорту на 320 пасажирів на годину та значно підвищить рівень якості надання послуг, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«З відкриттям нового терміналу аеропорт «Київ» зможе щогодини приймати 500 пасажирів. Враховуючи це, ми передбачили збільшення рухомого складу громадського транспорту, який курсує від аеропорту у місто і навпаки. Зокрема, збільшимо кількість тролейбусів діючого маршруту. А якщо буде потреба – введемо новий автобусний маршрут. Зазначу, що новий рухомий склад буде випущено з числа тих тролейбусів та автобусів, які ми закупили за кредит ЄБРР та нещодавно презентували киянам», – поінформував заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Він додав, що аеропорт «Київ» прийматиме переважно родину УЄФА (команди, тренерський склад, представників УЄФА).

«Аеропорт «Бориспіль» буде приймати звичайні рейси, у тому числі і чартери з уболівальниками. Під ці потреби буде повністю задіяно термінал «D». Для перевезення фанів ми передбачили 50 автобусів-шаттлів, які рушатимуть з аеропорту до станції метро «Бориспільська» та у зворотному напрямку кожну хвилину. За годину автобуси перевозитимуть 4 тис. 100 пасажирів», – додав А.Голубченко.