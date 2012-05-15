«Укрзалізниця» планує завершити роботу з розміщення євробондів до осені - Козак

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує до осені поточного року завершити роботу з розміщення єврооблігацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів сьогодні в Полтаві повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Поки єврооблігації не розміщені, триває робота з юридичними компаніями, банками і рейтинговими агентствами. Думаю, результати будуть до осені», - сказав він.

За словами В.Козака, на сьогодні «Укрзалізниця» вже провела роботу з рейтинговими агентствами Fitch і Standard & Poor's, «які дають нам оцінку».

Водночас В.Козак відзначив, що «Укрзалізниця» не поспішає з розміщенням своїх цінних паперів через несприятливий ринок в Європі.

«Сьогодні ринок цінних паперів в Європі не дуже активний і досить тонкий, тому ми сьогодні нікуди не поспішаємо», - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді 2011 року віце-прем'єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис Колесніков повідомив, що «Укрзалізниця» планує в грудні 2011 року випустити євробонди.

23 березня п.р. генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак повідомив, що Державна адміністрація залізничного транспорту планує зробити випуск своїх єврооблігацій відкритим. При цьому він не повідомив термінів і подробиць планованого розміщення.

Довідка УНІАН. Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») є органом управління залізничним транспортом загального користування. «Укрзалізниця» була створена у грудні 1991 р. У сферу її управління входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці.

З 22 березня 2012 року набрав чинності Закон України «Про особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», який визначає правові, економічні і організаційні особливості створення Публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування, 100% акцій якого належать державі, на базі державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).