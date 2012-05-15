«Укрзалізниця» планує залучити фінансування ЄБРР і СБ для електрифікації залізничних колій

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує залучити фінансування Світового банку і ЄБРР для реалізації програми з електрифікації до 300 км залізничних колій на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів сьогодні в Полтаві повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Сьогодні ми ведемо переговори з ЄБРР. Наступного тижня зустрінемося зі Світовим банком для того, щоб щороку електрифікувати до 300 км колії», - сказав він.

В.Козак відзначив, що робота з електрифікації залізничних колій проводитимуться в рамках програми з електрифікації колій на вантажних напрямах до 2016 року.

«Ми упевнені, що економіка країни зростатиме щороку, і ми забезпечуватимемо вантажні перевезення», - сказав В.Козак.

Крім того, він повідомив, що протягом 4-5 років «Укрзалізниця» планує збільшити пропускну спроможність ділянки Полтава-Красноград-Лозова удвічі.

«Ми звідси вивели практично всі вантажні потяги, щоб максимально концентруватися на цьому пасажирському напрямі. Роботи не припинятимуться, і збільшуватиметься пропускна спроможність», - сказав гендиректор "Укрзалізниці".

Довідка УНІАН. Роботи з електрифікації ділянки Полтава-Красноград-Лозова проводилися з квітня 2011 року до квітня 2012 року. На ділянці Полтава-Красноград-Лозова введена перша в Україні система мікропроцесорної централізації і автоблокування. Сьогодні, 15 травня, електропоїзд Skoda відкрив швидкісний рух на ділянці Полтава-Красноград-Лозова.

Згідно з новим графіком руху на 2012-2013 роки, на ділянці Полтава-Красноград-Лозова передбачено курсування 14 пар пасажирських потягів, 5 пар приміських потягів і однієї пари вантажних потягів.

У перспективі на ділянці курсуватимуть близько 20 пар пасажирських потягів.