З 27 травня на Львівській залізниці новий розклад руху приміських поїздів

27 травня 2012 року о 00.00 годин на залізничному транспорті України буде введено новий графік руху поїздів на 2012-2013 роки. Щорічна зміна графіка дозволяє залізничникам оптимізувати розклад руху, ефективніше використовувати рухомий склад, втілити пропозиції з підвищення комфорту для пасажирів.

У господарстві приміських пасажирських перевезень Львівської залізниці проаналізували роботу приміських поїздів та підготували оптимізований розклад їх курсування. Так, з метою економії експлуатаційних витрат, на новий графік руху поїздів 2012/2013 роки залізницею заплановано:

По Львівській дирекції

На новий графік руху поїздів 2012-2013 року у межах Львівської області курсуватиме 98 приміських поїздів.

З уведенням нового графіка не курсуватимуть:

на дільниці Львів – Сянки

Поїзд №6023 Львів – Сянки (відпр. 11.16 – приб. 15.45). Середня населеність – 40%, середня виручка від продажу квитків – 2,7 тис.грн. на місяць. Вартість експлуатації поїзда за цей період становить близько 255 тис.грн. Протягом року цей поїзд приніс 3,03 мільйона гривень збитків.

Пасажирам альтернативно пропоновано користуватися поїздом №6017 Львів – Самбір (відпр. 14.19 – приб. 16.18до ст. Яблонька).

На цій дільниці курсуватиме загалом 5 пар приміських поїздів, а також маршрутні таксі.

на дільниці Львів – Стрий – Львів

Поїзд №6173/6174 Моршин – Стрий – Львів (відпр. Моршин 20.50, Стрий 21.17-21.20, Львів приб. 22.52). Середня населеність – 15%, середня виручка від продажу квитків – 3,1 тис. грн. за місяць. Вартість експлуатації цього поїзда на місяць становить близько 117 тис.грн. За рік експлуатації цього поїзда залізничники отримали 1,36 мільйона гривень чистого збитку.

З метою забезпечення перевезення пасажирів тут у вказаний проміжок часу з усіма зупинками курсуватиме поїзд №6016 Трускавець – Стрий – Львів (відпр. Трускавець 19.20, Стрий 20.29-20.40, Львів приб. 22.45.)

Поїзд №6169/6170 Моршин – Стрий – Львів (відпр. Моршин 17.20, Стрий17.45-17.58, Львів приб. 19.34). Середня населеність – 40%, середня виручка від продажу квитків – 7 тис. грн. на місяць. Вартість експлуатації цього поїзда на місяць становить близько 117 тис. грн., а відтак це 1,2 млн.грн. збитку протягом року.

З метою забезпечення перевезення пасажирів тут у вказаний проміжок часу з усіма зупинками курсуватиме поїзд №6016 Трускавець – Стрий – Львів (відпр. Трускавець 16.33, Стрий 17.32-17.46, Львів приб. 19.18.)

Поїзд №6155 Львів – Стрий (відпр. 12.26 – приб. 14.04). Середня населеність – 39%, середня виручка від продажу квитків – 1,9 тис.грн. на місяць. Вартість експлуатації цього поїзда за аналогічний період становить близько 95 тис.грн. Протягом року збитки від експлуатації цього поїзда становили понад 1,1 млн.грн.

Пасажири альтернативно можуть користуватися поїздом №6189 Львів – Лавочне (відпр. 14.00 – приб. Стрий 15.36).

По Тернопільській дирекції

У новому графіку руху поїздів на 2012-2013 роки у межах Тернопільської дирекції передбачено курсування 34 приміських поїздів.

З уведенням нового графіка не курсуватимуть:

Поїзд №6292 Чортків – Гусятин (відпр. 8.55 приб. 10.32). Середня населеність – 25%, середня виручка від продажу квитків становить 750 грн. на місяць. Вартість експлуатації — близько 68 тис.грн. на місяць. Протягом року залізничники понесли понад 800 тисяч гривень збитку.

Як альтернатива курсує поїзд №6294 Чортків – Гусятин (відпр. 15.21 приб. 16.39);

Поїзд №6293 Гусятин – Чортків ( відпр. 10.47 приб 12.10). Середня населеність – 15%, середня виручка від продажу квитків– 600 грн. на місяць, а вартість експлуатації — близько 58 тис.грн. Збитки протягом року – майже 700 тисяч гривень.

Як альтернатива курсує поїзд №6295 Гусятин – Чортків (відпр. 16.51 приб. 18.08);

По Рівненській дирекції

На новий графік руху поїздів 2012-2013 року в межах Рівненської дирекції і надалі курсуватиме 68 приміських поїздів (32 поїзди у Волинській області та 36 – у Рівненській).

По Івано-Франківській дирекції

На новий графік руху поїздів 2012-2013 року в межах Івано-Франківської дирекції і надалі курсуватиме 48 приміських поїздів (26 поїздів у Івано-Франківській області та 22 у Чернівецькій області).

По Ужгородській дирекції

На новий графік руху поїздів 2012-2013 року в межах Закарпатської області передбачено курсування 44 приміських поїздів

З уведенням нового графіка не курсуватимуть:

Поїзд №6523 Мукачево – Ужгород – Кострино (відпр. 12.03 приб. 16.01). Середня населеність – 25%, середня виручка від продажу квитків – 2,7 тис.грн. на місяць. Вартість експлуатації цього поїзда становить близько 209 тис.грн. за той самий проміжок часу. Упродовж року залізниці завдано збитків на суму майже 2 мільйони гривень.

Як альтернатива курсує поїзд №6525 Мукачево – Ужгород – Кострино – Сянки (відпр. 15.28 приб. 19.33).

Поїзд №6551 Кострино – Мукачево – Ужгород (відпр. 16.16 приб. 21.16). Середня населеність – 40%, середня виручка від продажу квитків – 2,2 тис.грн., тоді як вартість експлуатації цього поїзда становить близько 262 тис.грн. на місяць. Збитки протягом року – близько 2,5 мільйона гривень.

Як альтернатива курсує поїзд №6549 Кострино – Мукачево – Ужгород (відпр. 15.10 приб. 19.11).

Загалом курсування зазначених вище восьми приміських поїздів завдало залізниці протягом минулого року 12 мільйонів 688 тисяч гривень чистого збитку.

Також у новому графіку руху поїздів на 2012/2013 роки передбачено подальше курсування регіональних поїздів (поїздів підвищеного комфорту), які обслуговують складами моторвагонного рухомого складу на дільницях Львів – Ужгород, Львів – Мукачево, а також призначено додаткову пару поїздів на дільниці Львів – Мукачево. Ці поїзди курсуватимуть за таким графіком :

№807 Львів – Мукачево відпр. 8.00 год., приб. 11.50 год.

№808 Мукачево – Львів відпр. 12.10 год., приб. 15.59 год.

№809 Львів – Мукачево відпр. 13.02 год., приб. 16.52 год.

№810 Мукачево – Львів відпр. 17.58 год., приб. 21.55 год.

№829 Львів – Ужгород відпр. 16.28 год., приб. 21.28 год.

№830 Ужгород – Львів відпр. 5.44 год., приб. 10.53 год.

Довідково. За підсумками першого кварталу 2012 року Львівська залізниця у приміському сполученні перевезла 13,1 млн. осіб. При цьому доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні склали 15,6 млн. гривень, експлуатаційні витрати 193,0 млн. гривень, тобто лише 8,1 % витрат покрито фактичними доходами. Збитки по Львівській залізниці від приміських пасажирських перевезень лише за січень-березень 2012 року склали 177,4 млн. гривень. Протягом трьох місяців 2012 року Львівською залізницею перевезено пільгових категорій громадян на суму 12,4 млн. гривень, місцевими органами виконавчої влади компенсовано лише 6,3 млн. гривень або 50,8 %.

Окрім зазначених збитків, залізниця несе постійні витрати на утримання моторвагонного рухомого складу в належному технічному стані та постійно витрачає додаткові кошти на усунення пошкоджень рухомого складу сторонніми особами, такі як побиття вікон, викрадання внутрішньосалонного обладнання, розфарбування вагонів та інше.

Недоотримання коштів не дає змоги в повному обсязі забезпечити придбання запасних частин та негативно впливає на технічний стан моторвагонного рухомого складу, який потребує негайного оновлення. Орієнтовна вартість одного дизель-поїзда складає 41,8 млн.грн., одного електропоїзда 69 млн.грн.