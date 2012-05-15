Львівська залізниця інформує про новий графік руху поїздів

27 травня 2012 року о 00.00 годин на залізничному транспорті України буде введено новий графік руху поїздів на 2012-2013 роки. Щорічна зміна графіка дозволяє залізничникам оптимізувати розклад руху, ефективніше використовувати рухомий склад, втілити пропозиції з підвищення комфорту для пасажирів.

У новому розкладі руху передбачено:

• призначення трьох пар денних швидкісних поїздів №157/158, №159/160, №169/170 сполученням Київ – Львів – Київ, складом “Hyundai Rotem”;

• призначення нового поїзда підвищеної комфортності № 809/810 Львів – Мукачево – Львів.

Звертаємо увагу пасажирів на те, що у зв’язку із запровадженням пришвидшеного руху змінено маршрут поїзда № 92/91 Львів – Київ. З 27 травня 2012 року цей поїзд слідуватиме через Червоноград, Ковель, Сарни.

Загалом у новому графіку руху поїздів на 2012/2013 роки на Львівській магістралі передбачили:

 3 пари прискореного денного поїзда сполученням Київ – Львів – Київ;

 2 пари прискорених денних поїздів Львів – Рівне – Львів;

 31 пару швидких поїздів цілорічного обертання;

 2 пари пасажирських поїздів далекого сполучення цілорічного обертання;

 11 пар швидких поїздів, які можуть бути призначені за вказівкою Укрзалізниці у разі збільшення пасажиропотоку;

 9 пар пасажирських поїздів далекого сполучення, які можуть бути призначені за вказівкою Укрзалізниці у разі збільшення пасажиропотоку;

 3 пари пасажирських поїздів місцевого сполучення;

 6 пар місцевих поїздів підвищеної комфортності.

У той же час, у зв’язку зі збитковістю та переходом до нової схеми пасажирських перевезень (поступовий перехід від нічних до денних поїздів) у новому графік скасовано низку поїздів складом Львівської залізниці та інших залізниць, а саме:

 №45/46 Львів – Адлер,

 №21/22 Маріуполь – Львів,

 №97/98 Львів – Київ,

 №115/116 Харків – Трускавець,

 №127/128 Кременчук – Знам’янка – Львів,

 №133/134 Луганськ – Львів,

 №137/138 Івано-Франківськ – Київ,

 №141/142 Чернівці – Івано-Франківськ – Москва,

 №147/148 Львів – Київ,

 №169/170 Київ – Львів,

 №253/254 Київ – Львів,

 №268/267 Львів – Херсон,

 №349/350 Яремче – Харків,

 №351/352 Одеса – Чернівці,

 №603/604 Чернівці – Львів.

Додаткову інформацію про розклад руху поїздів пасажири можуть отримати за телефонами довідкових бюро на вокзалах та станціях. Зокрема у Львові довідка працює за телефонами (032) 226-20-68, 226-15-95.