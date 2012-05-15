«Укрзалізниця» до 28 травня завершить організацію доступу в Інтернет у потягах Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» планує до 28 травня завершити роботу з організації мережі бездротового доступу в Інтернет у потягах Hyundai, які курсуватимуть на ділянках швидкісного руху.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», зокрема, на напрямку швидкісного руху прокладено 1262 км броньованого волоконно-оптичного кабелю. Це обладнання введене в експлуатацію у повному обсязі на Донецькій і Львівській залізницях. Роботи на Південно-Західній і Південній залізницях тривають. Зокрема, станом на 14 травня на ділянці Львів-Київ-Донецьк встановлено 207 радіовеж, на ділянці Полтава-Харків – 12. У даний час ведуться роботи з підключення радіовеж до електроживлення.

Крім того, в «Укрзалізниці» повідомили, що до 21 травня планується завершити роботи із встановлення обладнання у потягах. Наразі проектні рішення щодо встановлення обладнання у поїздках перебувають на узгодженні з виробником потягів – компанією Hyundai Rotem.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» планує до кінця поточного тижня почати продаж квитків на швидкісні потяги Hyundai.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються у рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея строком на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезення пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових потягів Hyundai планується здійснювати у ремонтно-екіпірувальних депо Харкова та Києва.