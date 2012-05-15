«Укрзалізниця» розгляне можливість придбання пасажирських потягів Крюківського ВБЗ

Державна адміністрація залізничного транспорту «Укрзалізниця» розгляне можливість придбання пасажирських потягів виробництва Крюківського вагонобудівного заводу після їх випробування і сертифікації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістів повідомив генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Купуватимемо потяги, які будуть нам запропоновані Крюковським вагонобудівним заводом, але для цього ми їх повинні випробувати, сертифікувати, проїздити не одну сотню кілометрів, щоб виправити всі недоліки. Після проведення випробувань і сертифікації такі потяги ми будемо купувати», - сказав він.

Водночас В.Козак відзначив, що питання придбання потягів виробництва Крюківського заводу залежатиме від ходу реформування залізниці, процесу створення пасажирської залізничної компанії і її господарської діяльності.

«Від капіталізації цієї компанії, від реформ залежатиме і можливість придбання таких потягів. Напрям узято на такі швидкісні комфортабельні потяги, щоб не купувати старі моделі», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у березні Президент Віктор Янукович підписав закони про реформування залізничного транспорту України.

Реформування залізничного транспорту буде проведене в три етапи. На першому етапі (2011-2012 рр.) планується створити єдиний суб'єкт господарювання - державне акціонерне товариство (АТ «Укрзалізниця»), до складу якого ввійдуть усі дороги, а також підприємства, установи та організації згідно з переліком, затвердженим урядом.

Довідка УНІАН. ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, вагони метро, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку. Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється на замовлення «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. Завод є єдиним в СНД підприємством, що має налагоджене і діюче виробництво двох видів вагонів - пасажирських і вантажних.

Крюківський вагонобудівний завод у 2011 році збільшив випуск вантажних вагонів на 18% — до 10750 шт, а пасажирських вагонів зменшив на 33,3% — до 28 шт.