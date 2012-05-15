Початок продажу квитків на потяги «Хюндай» заплановано на кінець цього тижня

Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» планує до кінця поточного тижня розпочати продаж квитків на швидкісні потяги «Хюндай».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак.

«Цього тижня буде графік і квитки (за новою ціною) вже у продажу, буквально у четвер-п'ятницю», - сказав він.

За словами В.Козака, швидкісні потяги «Хюндай» і «Шкода» почнуть курсування з початку літнього графіку (27 травня).

Він пояснив, що відстрочення початку реалізації квитків на «Хюндай» було пов'язане з необхідністю узгодити з корейською компанією - виробником швидкісних потягів технології сервісного обслуговування.

«Сьогодні йде робота, яка уточнює порядок і технологію сервісного обслуговування потягів, тому що ми укладаємо з «Хюндай» контракт на сервісне обслуговування. Сьогодні до кінця дня ці питання мають бути остаточно вирішені», - сказав гендиректор.

Крім того, він відзначив, що подальша стратегія «Укрзалізниці» з поповнення пасажирського вагонного парку буде спрямована на придбання швидкісних комфортабельних потягів.

Водночас В.Козак відзначив, що можливість придбання таких потягів залежатиме, зокрема, від успіху процесу акціонування «Укрзалізниці» і створення пасажирської залізничної компанії.

«Можливість придбання таких потягів залежатиме від капіталізації цієї компанії і реформ», - сказав він.

Також В.Козак повідомив, що «Укрзалізниця» планує у понеділок відкрити в Донецьку новий вокзальний комплекс.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких заявив, що «Укрзалізниця» озвучить вартість квитків на міжрегіональні електропоїзди Hyundai наприкінці травня після завершення обкатування перших потягів.

Довідка УНІАН. Поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту запровадження в Україні прискореного залізничного руху за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування поставок здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном на 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год на залізницях України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках колії з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових потягів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.