Придніпровська залізниця за січень-квітень виконала ремонтно-колійних робіт на 128 млн. грн

Придніпровська залізниця за січень-квітень 2012 року виконала ремонтно-колійних робіт на суму 127 млн. 865 тис грн. Як повідомили УНІАН у прес-центрі ПЗ, за цей період залізничники модернізували 29,2 км колії на суму 87, 6 млн. грн, капітально відремонтували 10 км доріг на суму 14, 84 млн. грн. На 23 км доріг виконано середній ремонт вартістю 4,6 млн. грн, на 49 км - комплексно-оздоровчий на суму 1,47 млн. грн.

Протягом 4 місяців працівники колійного господарства магістралі також замінили 11 комплектів стрілкових переводів на нові на залізобетонних брусах, 28 комплектів стрілкових переводів відновили і відремонтували.

Також замінено на нові 5,4 км рейок.

За інформацією ПЗ, на ділянці впровадження швидкісного руху потягів Лозова-Дніпропетровськ дорога виконала ремонтно-колійних робіт на суму 58, 9 млн. грн.

Зокрема, придніпровські колійники модернізували 6,8 км доріг, капітально відремонтували 3,85 км. Посилений середній ремонт виконано на 14,1 км доріг, середній - на 22,6 км, комплексно-оздоровчий – на 74,4 км.

Крім того, залізничники замінили 14 стрілкових переводів на нові на залізобетонних брусах, 4 – на нові на дерев'яних брусах.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

ПЗ здійснює перевезення у межах Дніпропетровської і Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн. чоловік. ПЗ обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових і 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа дороги перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

ПЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язки вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька і Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. чоловік. У 2011 році ПЗ перевезла понад 215 млн. тонн вантажів і більш ніж 87 млн. пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.