ЛЖД у 1-му кварталі перевезла у приміському сполученні 13 млн. пасажирів

Львівська залізниця (ЛЗ) у січні-березні 2012 року перевезла у приміському сполученні 13,1 млн. чоловік.

Як повідомляє ЛЗ, збитки дороги від приміських пасажирських перевезень за перший квартал становили 177,4 млн. грн.

Доходи від перевезення пасажирів у приміському сполученні в першому кварталі 2012 року становили 15,6 млн. грн, тоді як експлуатаційні витрати — 193 млн. грн.

«Тільки 8,1% витрат покрито фактичними доходами», - сказано у повідомленні дороги.

Крім того, ЛЗ повідомила, що протягом трьох місяців 2012 року дорога перевезла пасажирів пільгових категорій на суму 12,4 млн. грн, тоді як місцеві органи виконавчої влади компенсували тільки 6,3 млн. грн, або 50,8%. Недоотримання коштів негативно впливає на технічний стан моторвагонного рухомого складу, відзначає ЛЗ.

Згідно з інформацією дороги, орієнтовна вартість одного дизель-поїзда становить 41,8 млн. грн, одного електропоїзда - 69 млн. грн.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року одержали від обласних держадміністрацій 49,6% компенсації за перевезення пільгових категорій населення у приміському сполученні.

У січні-березні 2011 року залізниці одержали 35,9% компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій у приміському сполученні.