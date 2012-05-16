Львівська залізниця з 27 травня змінить маршрут руху потяга № 92/91

Львівська залізниця, з введенням нового графіка руху потягів на 2012-2013 роки, змінить маршрут руху потяга № 92/91 Львів-Київ.

Як сказано у повідомленні ЛЗ, з 27 травня 2012 року потяг слідуватиме через Фастів, Ковель, Сарни.

За новим розкладом потяг вирушатиме з Києва о 15.42 і прибуватиме до Львова о 6.43.

Довідка УНІАН. З 27 травня 2012 року в 00.00 годин на залізничному транспорті України вводиться новий графік руху потягів на 2012-2013 роки. Графік розроблено з урахуванням введення швидкісних потягів.

У новому графіку руху буде 140 нічних пасажирських потягів, що на 20 потягів менше, ніж у попередньому графіку.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці у мережі Facebook повідомив про намір доручити Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») ще раз вивчити необхідність скасування нічних потягів і «розібратися» з поїздом 91/92 Київ-Львів.

У даний час потяг вирушає з Києва о 22.15 і прибуває до Львова о 06.32.