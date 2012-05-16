УЗ підписала контракт з Hyundai Rotem на техобслуговування потягів Hyundai

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») 15 травня підписала з корейською Hyundai Rotem контракт на сервісне обслуговування 10 електропоїздів Hyundai.

Як повідомляє «Укрзалізниця», згідно з контрактом, корейська компанія бере на обслуговування електропоїзди і протягом 5 років виконуватиме всі гарантійні зобов'язання щодо забезпечення якості ремонту і експлуатації.

Крім того, Hyundai Rotem підготує українських фахівців, які зможуть самостійно обслуговувати і ремонтувати швидкісні потяги Hyundai в Україні.

За словами першого заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи Сергієнка, корейська сторона також передасть усі технічні умови, документацію і програмне забезпечення, необхідне для проведення ремонтів і технічного обслуговування потягів.

Він також зазначив, що «Укрзалізниця» обговорює питання про виробництво потягів Hyundai в Україні.

«Ми шукаємо потенційних учасників цього проекту, пропонуємо корейській стороні українських партнерів. Я вважаю, що вже сьогодні можна починати з 20% локалізації виробництва в Україні. А взагалі ми прагнемо досягти 40-50%, хоча в майбутньому для потенційних наших партнерів ставимо завдання досягнення 60% використання у виробництві українських комплектуючих », - повідомив М.Сергієнко.

Довідка УНІАН. Постачання 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів у дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation здійснюються в рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху згідно з контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.

Фінансування постачань здійснюється за рахунок кредитних і власних коштів «Укрзалізниці», зокрема, 85% від загальної вартості 10 електропоїздів (261 млн. доларів США) фінансуватиметься за рахунок кредитних коштів «Ексімбанку» Республіки Корея терміном 10 років.

Електропоїзди Hyundai призначені для перевезень пасажирів з експлуатаційною швидкістю до 160 км/год. залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках шляху з постійним струмом напругою 3000 В і змінним струмом напругою 25 000 В, частотою 50 Гц.

Обслуговування нових потягів Hyundai планується здійснювати в ремонтно-екіпірувальних депо Харкова і Києва.