ПЗЗ відібрала 4 банки для надання кредитних ліній на 409 млн грн

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) відібрала чотири банки для відкриття кредитних ліній, строком на 1 рік, на загальну суму 409 млн грн.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, ПЗЗ залучить кредитні лінії ПАТ “Всеукраїнський банк розвитку” на 40 млн грн, ПАТ “АБ “Експрес-банк” - 40 млн грн, ПАТ “Альфа-банк” - на 69,350 млн грн і ПАТ “Державний експортно-імпортний банк” (Укрексімбанк) - на 260 млн грн.

Вартість договору з “Всеукраїнським банком розвитку” становитиме 7,8 млн грн, з “Експрес-банком” - 6,8 млн грн, “Альфа-банком” - 13,177 млн. грн, з "Укрексімбанком" - 55,474 млн грн.

Договори з банками було підписано 10 травня.

Нагадаємо, ПЗЗ раніше повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-західна залізниця є однією з основних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебувають у віданні залізниці.

Південно-західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської і Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року ПЗЗ збільшила чистий прибуток на 47,2% порівняно з 2010 роком - до 128,965 млн грн.