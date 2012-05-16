Rozetka.ua оскаржила в суді претензії податківців, повідомив Клименко

Керівництво одного з найбільших інтернет-магазинів в Україні Rozetka.ua оскаржило в суді претензії податківців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив голова Державної податкової служби України Олександр Клименко.

«Вона (компанія - УНІАН) оскаржила. Це їх законодавчо право», - наголосив він.

Водночас О.Клименко зазначив, що органи ДПСУ при роботі щодо компанії здійснювали свої дії «суто в рамках правового поля».

Як повідомляв УНІАН, за даними столичної податкової міліції, в квітні 2012 року ТОВ «Розетка.уа» було пред'явлене звинувачення в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн. грн.

«Із цього приводу стосовно посадовців підприємства порушено кримінальну справу. За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари з-за кордону за заниженими цінами. Це дозволяло одержувати надприбутки, які переводилися в «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм», – зазначалося в повідомленні відомства.