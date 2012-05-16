Придніпровська залізниця в січні-квітні перевезла в приміському сполученні 5,5 млн пасажирів

Придніпровська залізниця в січні-квітні 2012 року в приміському сполученні перевезла 5,456 млн пасажирів, у тому числі 3,658 млн пасажирів платної категорії.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, за 4 місяці залізниця перевезла в приміському сполученні 1,798 млн пільговиків на суму 15 млн грн.

У січні-квітні ПЗ отримала від місцевих бюджетів 8,7 млн грн компенсації за перевезення пільговиків або 58,2% від фактичних нарахувань.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн тонн вантажів та понад 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПЗ перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Залізниці України в січні-березні 2012 року перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 61,8 млн грн і отримали компенсації 30,6 млн грн - 49,6% необхідного рівня.