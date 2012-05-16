У Криму зійшов з колії вантажний потяг

Вантажний потяг зійшов сьогодні з колії поблизу села Янтарне Красногвардійського району Криму.

Жертв немає, повідомляє прес-служба кримського Управління МНС.

"19 з 54 вантажних вагонів для перевезення сипучих матеріалів лягли на бік, частина з них перекинулася. Вагони вилетіли з колії в хаотичному порядку. Були поламані три опори контактної високовольтної мережі, в результаті чого сталося аварійне відключення лінії на даній залізничній ділянці", - йдеться у прес-релізі. 4 вагони з 19 опинилися на зустрічній гілці залізної дороги.

Потяг № 67 сполученням "Москва - Сімферополь", що рухався назустріч, опинився у зоні відключення високовольтної лінії. Його відбуксовано на станцію Красногвардійське. "Залізницею наданий транспорт для перевезення пасажирів на станцію "Сімферополь", - йдеться у повідомленні.

Співробітники МНС і МВС оточили прилеглу до місця події територію, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи. Рух на аварійній ділянці залізниці призупинено.

Затримується прибуття у пункти призначення пасажирських потягів №№ 86, 88, 100 і 67.

Працівники Кримської транспортної прокуратури з’ясовують причини аварії.