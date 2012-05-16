Мінінфраструктури створить єдину систему моніторингу надводної обстановки

Міністерство інфраструктури створить єдину систему моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи для відстеження руху суден у Чорному і Азовському морях в зоні відповідальності України.Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, відповідний наказ відомства «Про створення єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному і Азовському морях в зоні відповідальності України» (далі - система моніторингу АІС) підписав віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесніков.

Система створюється для забезпечення проведення операцій з пошуку і порятунку на морі, регулювання руху суден, підвищення безпеки мореплавства шляхом надання повного і достовірного відображення судноплавної обстановки на морі.

Функціонування і технічний супровід єдиної системи моніторингу АІС здійснюватиме «Держгідрографія», «Дельта-лоцман» і «Морська пошуково-рятувальна служба».

Зокрема, «Держгідрографія» забезпечить функціонування центрального сервера системи, а «Дельта-лоцман» і «Морська пошуково-рятувальна служба» - безперервне надходження до центру даних від власних мереж базових станцій АІС.

«Підприємства галузі, що забезпечують безпеку судноплавства, а також пошук і порятунок на морі зможуть одержати вже об'єднану достовірну інформацію про надводну обстановку», - повідомляє Мінінфраструктури.

АІС створюється на базі вже існуючих мереж базових станцій автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), розташованих уздовж морського побережжя України.

АІС, зокрема, транслюватиме текстові навігаційні та штормові попередження, надаватиме навігаційну інформацію про фактичне місцеположення плавучих засобів навігаційного устаткування, місцеву гідрологічну та метеорологічну інформацію тощо.

Крім того, АІС здійснюватиме постійний обмін інформацією системи моніторингу АІС з іншими міжнародними мережами подібного типу.

Довідка УНІАН. Створення єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному і Азовському морях в зоні відповідальності України передбачене Транспортною стратегією України на період до 2020 року, схваленою розпорядженням Кабінету міністрів № 2174-р від 20 жовтня 2010 року.