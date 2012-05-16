Продаж квитків на швидкісні поїзди Skoda почнеться з 17 травня

Продаж квитків на міжрегіональні швидкісні електропоїзди Skoda почнеться з четверга, 17 травня, повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури.

За інформацією Мінінфраструктури, електропоїзди Skoda відноситимуться до категорії Інтерсіті і курсуватимуть на напрямах Харків-Донецьк, Донецьк-Маріуполь, Донецьк-Дніпропетровськ, Дніпропетровськ-Харків, Харків-Маріуполь, Донецьк-Луганськ.

Вартість проїзду в електропоїздах Skoda в напрямі Донецьк-Маріуполь (132 км) становитиме у вагоні 1-го класу 102,41 грн, 2-го класу - 58,61 грн.

«Для порівняння: проїзд автобусом за цими самими маршрутами коштуватиме пасажирам 37-68 грн», - відзначають в Мінінфраструктури.

У напрямі Донецьк-Луганськ (162 км) вартість проїзду у вагоні 1-го класу 105,70 грн, 2-го класу - 60,65 грн при ціні квитка на автобус 41-120 грн.

На маршруті Донецьк-Дніпропетровськ (269 км) вартість проїзду у вагоні 1-го класу 126,77 грн, 2-го класу - 72,48 грн (на автобусі - 87-120 грн).

Вартість проїзду за маршрутом Дніпропетровськ-Харків (299 км) у вагоні 1-го класу 126,77 грн, 2-го класу - 72,48 грн (на автобусі - 69-80 грн).

У сполученні Харків-Донецьк (318 км) вартість проїзду у вагоні 1-го класу 137,88 грн, 2-го класу - 78,42 грн (на автобусі - 80-160 грн).

Водночас, в міністерстві не повідомили про дату початку продажу квитків на швидкісні електропоїзди Hyundai.

Довідка УНІАН. Електропоїзди Skoda курсуватимуть за експериментальним графіком до 1 вересня, після чого планується скоротити час перебування в дорозі ще на 15-30 хв.

Чеський двоповерховий міжрегіональний потяг подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові поїзди Skoda складаються з шести вагонів, в кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачені місця першого (другий поверх) і другого класу.

Поїзди Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між Південною залізницею і компанією Skoda Vagonka на поставку двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів із шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.

Поїзди мають гарантійний термін обслуговування 24 місяці. Загальний термін експлуатації - 40 років.

У рамках проекту впровадження в Україні прискореного залізничного руху також здійснюються поставки 10 нових двосистемних міжрегіональних електропоїздів в дев'ятивагонній комплектації від Hyundai Corporation за контрактом, підписаним з компанією Hyundai Corporation 16 грудня 2010 року.