У Криму на місці сходження з рейок вагонів тривають відновлювальні роботи

Тривають аварійно-відновлювальні роботи на місці сходження з рейок вагонів у Красногвардійському районі Криму.

Як повідомляє прес-служба МНС України, до робіт залучено аварійно-відновлювальний потяг та аварійно-ремонтні бригади у кількості 80 осіб.

Як повідомляв УНІАН, о 13 год. 40 хв. 16 травня у Красногвардійському районі на 1408 км Придніпровської залізниці, біля залізничної станції „Червоний Партизан”, під час руху вантажного потягу з 54 порожніх вагонів, зійшли з рейок і перекинулися 19 вагонів. Внаслідок події було зруйновано 3 опори контактної високовольтної мережі та пошкоджено 50 м залізничної колії. Жертв та постраждалих немає.

Того ж дня о 23 годині рух потягів на аварійній ділянці відновлено по парній колії, на час проведення першочергових відновних робіт було затримано прибуття в пункти призначення 4 пасажирських потягів.