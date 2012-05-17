Україна розширить регулярне авіасполучення зі Шрі-Ланкою.

Так, Верховна Рада України у середу, 16 травня, прийняла в цілому проект закону про ратифікацію Угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Демократичної Соціалістичної Республіки Шрі-Ланка про повітряне сполучення.

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, закон дозволить створити правовий механізм для розширення географії польотів українських авіакомпаній.

Угода, зокрема, визначить умови надання і скасування дозволів на виконання регулярних польотів.

Крім того, документ міститиме положення щодо авіаційної безпеки і передбачатиме взаємне визнання посвідчень членів екіпажа.

Довідка УНІАН. У даний час по маршруту Київ-Коломбо-Київ призначеними авіапідприємствами є авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» і «АероСвіт», яким надана можливість здійснювати щоденні рейси за цим маршрутом.

Водночас ці авіакомпанії заявок на виконання польотів у літній період 2012 року ще не подавали.

Шрі-ланкійські авіакомпанії також не виконують польоти до України.

Угода між урядами України і Демократичною Соціалістичною Республікою Шрі-Ланка про повітряне сполучення укладена в Києві в серпні 2008 року.