Залізниці України в січні-квітні скоротили вантажоперевезення на 0,8%

Залізниці України в січні-квітні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 0,8%, в порівнянні січнем-квітнем 2011 року, - до 144,8 млн тонн, у тому числі відправлення вантажів скоротилася на 1%.

Як повідомляє Державна служба статистики (Держстат) України, на залізничному транспорті в січні-квітні 2012 року відправка зерна і продуктів помелу збільшилася в 2,4 разу, будівельних матеріалів - на 5,7%, коксу - на 4,2%.

У той же час, відправлення хімічних і мінеральних добрив знизилася на 3,7%, чорних металів - на 5,4%, залізної та марганцевої руди - на 2,2%, нафти і нафтопродуктів - на 25,3%, кам'яного вугілля - на 4,1%, цементу - на 7,3%, лісових вантажів - на 21,4%, брухту чорних металів - на 33,3%.

Крім того, Держстат повідомляє, що відправка вантажів на Південній залізниці зросла на 12,7%, на Південно-Західній - на 12,3%, на Придніпровській - на 0,2%.

При цьому на Одеській залізниці відправлення вантажів скоротилася на 3,5%, на Донецькій - на 5,7%, на Львівській - на 5,4%.

Держстат також повідомляє, що вантажообіг залізничного транспорту в січні-квітні 2012 року знизився на 1,3% - до 76,608 млрд т/км.

Зокрема, вантажообіг Одеської залізниці зріс на 4,6%, на Південно-Західній залізниці - на 0,9%. На Донецькій залізниці вантажообіг скоротився на 1,8%, на Львівській залізниці - на 1,9%, на Придніпровській залізниці - на 3%, на Південній залізниці - на 5,9%.

Довідка УНІАН. У січні-квітні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 253,8 млн тонн вантажів - на 3,5% менше, ніж у січні-квітні 2011 року, вантажообіг транспорту в січні-квітні ц.р. скоротився на 9,2% - до 128,461 млрд т/км.