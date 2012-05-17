У Києві на проспекті Перемоги обмежать рух транспорту

У Києві на проспекті Перемоги у зв’язку з заміною покриття до 19 травня буде частково обмежено рух транспорту

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської державної адміністрації з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор», у зв’язку з виконанням робіт із заміни асфальтобетонного покриття на шляхопроводі на просп. Перемоги, поблизу станції метро «Нивки», передбачено часткове обмеження руху автотранспорту: з 21.00 17 травня до 06.00 18 травня у напрямку м. Житомир; з 21.00 18 травня до 06.00 19 травня у напрямку руху автотранспорту до центру Києва.

«Київавтодор» просить водіїв враховувати подану інформацію при виборі руху, зважуючи на тимчасові незручності проїзду.