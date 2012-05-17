Верховна Рада ухвалила закон про морські порти

Верховна Рада України ухвалила закон «Про морські порти України».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 248 із 336 народних депутатів України, зареєстрованих в сесійній залі.

Законодавчим актом визначаються правові, економічні та організаційні основи діяльності в морських портах.

Ст. 25 закону визначено особливості приватизації об’єктів портової інфраструктури. Відповідно до положень цієї статті, об’єктами приватизації є єдині майнові комплекси державних підприємств та акції публічних акціонерних товариств, акції, що належать державі у статутному капіталі господарських товариств. Даною статтею передбачено, що єдині майнові комплекси державних підприємств та 100% акцій статутного капіталу публічних акціонерних товариств підлягають продажу на конкурентних засадах. Відповідно до цієї статті, умови конкурсу з продажу єдиного майнового комплексу державного підприємства можуть передбачати оренду причалів на строк до 49 років, земельних ділянок на строк до 49 років, на яких розташовані причали, та єдиних майнових комплексів.

З приводу положень ст. 25 закону у сесійні залі парламенту точилась дискусія, деякі депутати наголошували, що цією статтею по суті підміняються закони, які стосуються приватизації.

Закон не поширюється на річкові порти, морські рибні порти, пункти базування Військово-морських сил України, морської охорони центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері захисту державного кордону, а також на пункти базування військово-морських кораблів іноземних держав, які відповідно до міжнародних договорів України тимчасово перебувають на території України.

Передбачено, що функціонування і розвиток морських портів здійснюються за принципами об’єднання інтересів та діяльності держави в особі служби капітана морського порту, адміністрації морських портів України, інших державних підприємств, що провадять функціонування морського порту, та суб’єктів господарювання, що провадять свою діяльність у морському порту; збереження та утворення, зокрема, на основі об’єднання майна приватної, державної і комунальної форм власності, єдиних майнових комплексів, розташованих у межах території та акваторії морського порту; забезпечення конкуренції серед суб’єктів господарювання, що виробляють однакову продукцію (товари, роботи, послуги) у морському порту тощо.

Порядок відкриття та закриття морських портів визначається Кабінетом міністрів.

Законом передбачено, що Реєстр морських портів України - електронна база даних з обліку морських портів, метою якої є забезпечення даними, необхідними для виконання завдань у сфері безпеки мореплавства, охорони навколишнього природного середовища, а також для здійснення державного нагляду. Ведення Реєстру морських портів України здійснюється в порядку, визначеному урядом.

Основою планування розвитку портової галузі є Стратегія розвитку морських портів України, яка включає короткострокові (на п’ять років), середньострокові (на 10 років) і довгострокові (на 25 років) перспективи розвитку, прогнози щодо вантажопотоків в експортному, імпортному і транзитному напрямах, завдання та основні напрями реалізації стратегії, інші основні параметри розвитку.

Стратегія розвитку морських портів України повинна узгоджуватися з державною політикою у сфері транспорту та планами розвитку інших транспортних галузей України.

Законом передбачено, що на території морських портів, через які здійснюється міжнародне сполучення, за рішенням Кабміну відкриваються пункти пропуску через державний кордон України.

Згідно з законом, в Україні буде створено Адміністрацію морських портів з метою утримання і забезпечення ефективного використання державного майна, переданого їй у господарське відання, у тому числі модернізації, ремонту, реконструкції та будівництва гідротехнічних споруд, інших об’єктів портової інфраструктури, розташованих у межах території та акваторії морського порту та інших цілей.