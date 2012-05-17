Залізниця відновила рух потягів після аварії в Криму

З 9-ї години 17 травня потяги на Кримському напрямі йдуть за графіком. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією Придніпровської залізниці, 16 травня о 13.40 на 1407-му кілометрі перегону Краснопартизанська - Урожайна по парній колії у середині вантажного потягу у складі 52 порожніх вагонів сталося сходження 19 вагонів з виходом 5 вагонів у негабарит по непарній колії і перекриттям руху по ній.

Постраждалих немає. Причини і збитки від надзвичайної події з'ясовуються.

«У результаті сходження вагонів сталася затримка низки пасажирських потягів.

Керівництвом Придніпровської залізниці і Кримської дирекції залізничних перевезень було оперативно організовано видачу пасажирам мінеральної води по станціях Елеваторна і Краснопартизанська, сподіваючись, чаю, кави і мінеральної води - по станції Сімферополь. Пасажирам потягів, які затрималися на станціях Сімферополь і Джанкой, було запропоновано безкоштовно скористатися послугами кімнат відпочинку і залів очікування. Також було організовано перевезення пасажирів, які висловили таке побажання, від даних станцій до місця призначення автобусами», - зазначається в повідомленні прес-центру Придніпровської залізниці.

Відновлювальні роботи на місці сходження вагонів ведуться силами і засобами ДП «Придніпровська залізниця». Рух пасажирських потягів по непарній колії було відновлено 16 травня о 23.00.

Ремонтні роботи по парній колії перебувають у стадії завершення і орієнтовно будуть завершені сьогодні о 12.00. При цьому з 09.00 пасажирські потяги в обох напрямах йдуть за графіком, відзначають у Придніпровській залізниці.