ДЗ за 4 місяці перевезла в приміському сполученні 15,2 млн пасажирів

Донецька залізниця (ДЗ) в січні-квітні 2012 року перевезла в приміському сполученні 15,2 млн пасажирів, у тому числі - 13,8 млн або 90,7% пасажирів пільгових категорій.

Про це УНІАН повідомили на ДЗ.

За інформацією Донецької залізниці, за січень-квітень 2012 збитки залізниці від приміських пасажирських перевезень склали 173,3 млн грн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця в 2011 році скоротила приміські пасажирські перевезення на 2,25% в порівнянні з 2010 роком - до 47,8 млн пасажирів. Збитки від приміських пасажирських перевезень у 2011 році зросли на 18% в порівнянні з 2010 роком - до 494,5 млн грн.

Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту «Укрзалізниці». Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).