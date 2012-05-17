Гендиректор «Укрзалізниці» візьме участь у засіданні Ради залізниць ОСЗ

Генеральний директор Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Володимир Козак візьме участь у 56-му засіданні Ради із залізничного транспорту держав-учасників Організації співробітництва залізниць (ОСЗ), яке розпочалося сьогодні в Москві.

Як повідомляє "Укрзалізниця", в засіданні візьмуть участь керівники залізничних адміністрацій Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизії, Росії, Таджикистану, Туркменистану, Узбекистану, України, а також асоційовані члени Ради - керівники залізничних адміністрацій Болгарії, Грузії, Латвії, Фінляндії, Литви та Естонії.

Учасники засідання, зокрема, розглянуть питання розробки графіка руху потягів і план формування вантажних, зокрема, контейнерних потягів, у міжнародному сполученні.

Крім того, будуть розглянуті підсумки перепису контейнерів у 2011 році і підготовка до перепису вантажних вагонів у 2012 році.

Також учасники обговорять стан взаєморозрахунків між залізничними адміністраціями у 2011 році і за перший квартал 2012 року.

Довідка УНІАН. ОСЗ (Організація співробітництва залізниць) - міжнародна організація, створена на нараді міністрів 28 червня 1956 року в м. Софія (Республіка Болгарія) міністрами, які відають залізничним транспортом.

Раду із залізничного транспорту держав-учасниць Співдружності створено в Мінську 14 лютого 1992 року для координації роботи залізничного транспорту на міждержавному рівні, вироблення узгоджених принципів її діяльності, організації спільної експлуатації рухомого складу і виконання великого кола інших виробничих завдань.

Залізниці держав-учасниць Співдружності перевозять значні обсяги транзитних вантажів між Європою і країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону, Індійського океану і Перської затоки.